Реконструкцией канализации в Нефтегорске займется "СамРЭК-Эксплуатация"

По результатам электронного аукциона нефтегорское Управление капитального строительства определилось с подрядчиком, который реконструирует канализационные сооружения в Нефтегорске.

На аукцион было подано две заявки — от ООО "Приволжская ПМК", предложившего услуги за 287,9 млн рублей и от ООО "СамРЭК-Эксплуатация", пожелавшего заняться реконструкцией за 323,9 млн рублей. Победителем торгов стала вторая компания. Напомним, подрядчик выполнит работы по начальной (максимальной) стоимости контракта.

Согласно документации, размещенной на сайте госзакупок, в 2021 г. предполагается освоить 261,1 млн рублей, в 2022 г. — 62,6 млн рублей.

В соответствии с графиком, подрядчик приступит к работам весной 2021 г., а подключить объект к сетям инженерно-технического обеспечения планируется в октябре 2022 г.

Реконструкция будет произведена в рамках госпрограммы Самарской области "Оздоровление Волги. Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения" на 2019–2024 годы", реализуемой в рамках нацпроекта "Экология".