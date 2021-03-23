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Культура

Команды Самарского института культуры присоединились к Гимнастраде

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области продолжается подготовка команд к участию в Гимнастраде - общероссийском фестивале гимнастических видов спорта и различных танцевальных направлений. Заявки на участие готовят команды школьников, студентов вузов, спортсменов. Свои номера начали репетировать студенты Самарского государственного института культуры.

Специальный номер готовит хореографический коллектив "Пляски", в нем сочетаются элементы и современного танца, и гимнастики - мостик, колесо, перекат, прыжок.  "Готовили мы его усердно, кропотливо. Каждый внес свой вклад в этот номер. Поначалу это все, конечно, сложно, но это техника, она нарабатывается: постоянные, ежедневные тренировки, усилия, вклад - эмоциональный, физический", - рассказывает участница коллектива Анастасия Блинова.

Испытать себя решил и коллектив народного танца "Волжские узоры". Художественный руководитель ансамбля Алексей Шишкин уверен, что региональные особенности русского танца в номере их команды обязательно будут заметны: "Коллектив, представляющий регион, должен и показывать, прежде всего, свой регион. У нас есть своя специфика - волжская, и она присутствует в этой композиции".

Напомним, Гимнастраду проводит Международная академия спорта Ирины Винер в рамках национального проекта "Демография", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.  Цели проекта - популяризировать здоровый образ жизни, занятия гимнастикой. Еще одна задача - сформировать сборную команду России для участия в международном финале Гимнастрады.

Решение о том, что Гимнастрада будет проводиться в Самарской области, было принято по итогам встречи губернатора Дмитрия Азарова с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер-Усмановой.

Первый этап - заочный: команды готовят видеоролик показательного выступления и направляют его в оргкомитет. Затем участников ждут очные соревнования - это второй этап на уровне региона. Сильнейшие отправятся в Москву на всероссийский финал, который пройдет с 17 по 21 июня.

"Для нас это особая честь - участвовать в таком значимом мероприятии и выставить целых два коллектива. Я думаю, что у нас в институте культуры хореография на очень высоком уровне. Нам не будет стыдно за наши коллективы, которые с радостью примут участие в региональном этапе, а если повезет - и в федеральном тоже", - отметила и.о. ректора Самарского государственного института культуры Ольга Наумова.

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