За два месяца в "Личном кабинете для юридических лиц" от "ЭнергосбыТ Плюс" зарегистрировалась 1 000 организаций Самарской области. Новый бесплатный сервис был презентован энергосбытовой компанией в конце января 2021 года.

"Личный кабинет для юридических лиц" доступен для организаций и предприятий, ИП и владельцев нежилых помещений региона, имеющих действующий договор теплоснабжения с Самарским филиалом "ЭнергосбыТ Плюс". Это касается и тех случаев, когда энергосбытовая компания выступает агентом от имени ПАО "Т Плюс".

Данный сервис позволяет:

— просматривать баланс по каждому договору;

— подключить договоры дополнительного юридического лица;

— оплатить тепло без комиссии с помощью банковской карты;

— перейти на электронный документооборот;

— передавать показания по приборам учета ГВС;

— скачать документы (счета-фактуры, расчетные ведомости);

— подключить информирование или написать обращение в компанию.

"Функционал "Личного кабинета" позволяет в круглосуточном режиме быть на связи с энергокомпанией и оперативно решать все возникающие вопросы. При этом сервис разработан в соответствии с действующим законодательством и обеспечивает полную конфиденциальность информации", — рассказал руководитель управления по биллингу и клиентскому сервису Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Гречиха.

Для получения доступа к сервису достаточно зайти на сайт АО "ЭнергосбыТ Плюс" samara.esplus.ru, выбрать раздел "Для бизнеса" и нажать на кнопку "Личный кабинет". Далее необходимо пройти простую процедуру регистрации и добавить договоры нового юридического лица в созданную учетную запись.