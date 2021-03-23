За два месяца в "Личном кабинете для юридических лиц" от "ЭнергосбыТ Плюс" зарегистрировалась 1 000 организаций Самарской области. Новый бесплатный сервис был презентован энергосбытовой компанией в конце января 2021 года.
"Личный кабинет для юридических лиц" доступен для организаций и предприятий, ИП и владельцев нежилых помещений региона, имеющих действующий договор теплоснабжения с Самарским филиалом "ЭнергосбыТ Плюс". Это касается и тех случаев, когда энергосбытовая компания выступает агентом от имени ПАО "Т Плюс".
Данный сервис позволяет:
— просматривать баланс по каждому договору;
— подключить договоры дополнительного юридического лица;
— оплатить тепло без комиссии с помощью банковской карты;
— перейти на электронный документооборот;
— передавать показания по приборам учета ГВС;
— скачать документы (счета-фактуры, расчетные ведомости);
— подключить информирование или написать обращение в компанию.
"Функционал "Личного кабинета" позволяет в круглосуточном режиме быть на связи с энергокомпанией и оперативно решать все возникающие вопросы. При этом сервис разработан в соответствии с действующим законодательством и обеспечивает полную конфиденциальность информации", — рассказал руководитель управления по биллингу и клиентскому сервису Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Гречиха.
Для получения доступа к сервису достаточно зайти на сайт АО "ЭнергосбыТ Плюс" samara.esplus.ru, выбрать раздел "Для бизнеса" и нажать на кнопку "Личный кабинет". Далее необходимо пройти простую процедуру регистрации и добавить договоры нового юридического лица в созданную учетную запись.
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