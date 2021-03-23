МП "Благоустройство" оштрафовали за плохое содержание дорог

В Самаре после прокурорской проверки директора МП "Благоустройство" оштрафовали за неисполнение условий муниципального контракта по содержанию автодорог, сообщает надзорное ведомство.

"Благоустройство" обязалось обеспечить соответствие дорог Куйбышевского, Ленинского, Железнодорожного, Советского, Октябрьского, Промышленного и Красноглинского районов Самары требованиям госстандартов. Однако при проверке обнаружилось, что МП оказалось не способно обеспечить своевременную расчистку после снегопада. Имеющейся у предприятия техники недостаточно для одновременной уборки семи городских районов.

Уже по состоянию на 11 января 2021 г. предприятие не обеспечило расчистку более 40 дорог, чем создало угрозу участникам дорожного движения. А ненадлежащее состояние ул. Запорожской послужило условием для ДТП (наезда на пешехода), произошедшего 11 января 2021 года.

В отношении директора МП возбудили административное дело, по итогам которого суд назначил штраф 30 тыс. рублей.