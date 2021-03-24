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Общество

Из Самары до Еревана будет летать Superjet 100

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Авиакомпания "ИрАэро" приступает к выполнению рейсов в Ереван из Самары. Перелет будет осуществляться на лайнерах Superjet 100 вместимостью до 100 пассажиров, передает пресс-служба авиакомпании.

Помимо Самарской области маршруты соединят столицу Армении с Москвой, Краснодарским краем, Ставропольем.

По словам начальника службы организации перевозок "ИрАэро" Александра Макина, компания рассчитывает, что перечисленные маршруты войдут в регулярное расписание на все лето.

Рейсы из Еревана в Самару будут выполняться по четвергам, а в апреле по вторникам. Время в пути из Самары до Еревана, согласно информации на сайте авиакомпании, составит 2 ч.50 мин.

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