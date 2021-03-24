На ул. Уральской в Самаре после ямочного ремонта вылетели "заплатки"

Самарский департамент городского хозяйства рассмотрит возможность повторного аварийно-ямочного ремонта на участке по ул. Уральской, отремонтированном в Куйбышевском районе в начале марта.

В Куйбышевском районе Самары на ул. Уральской две недели назад департамент городского хозяйства провел аварийно-ямочный ремонт на участке от пос. Кряж до ТЦ "Метро". Но, по словам местных жителей, после этих работ вылетели все новые "заплатки", а вместе с ними — и часть старого асфальта, из-за чего ямы стали шире и глубже.

В департаменте уточнили, что рассматривают возможность повторного проведения ремонта на том же участке.

"Аварийно — ямочный ремонт на участке действительно провели. Однако новые разрушения появляются, в данный момент рассматриваем возможность проведения аварийно-ямочного ремонта повторно", — прокомментировали в ведомстве.