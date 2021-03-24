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ЖКХ и благоустройство Общество

Власти Самары ликвидируют незаконную торговлю у рынка "Шапито"

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Самары Елена Лапушкина совместно с прокурором Самары Артемом Ярыгиным и начальником городского У МВД Вадимом Ятайкиным организует работы по ликвидации точек несанкционированной торговли на ул. Димитрова рядом с рынком "Шапито".

К Елене Лапушкиной обратились жители Промышленного района. Они посетовали на мусор и шум от несанкционированной торговли продуктами и бытовыми товарами и попросили главу Самары убрать несанкционированную торговлю на участке по ул. Димитрова, 105-117.

Глава Самары совместно с прокуратурой и правоохранителями распорядилась снести незаконные торговые объекты.

"В ближайшем будущем на указанном месте останется лишь аппарат с питьевой водой", — сообщили в пресс-службе мэрии.

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