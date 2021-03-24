Клиенты УК "Промсвязь" заработали более 100% годовых

Управляющая компания "Промсвязь" заработала более 100% годовых для клиентов открытого паевого инвестиционного фонда "Промсвязь — Перспективные вложения". Доходность пая этого фонда за последние 12 месяцев увеличилась более чем в два раза — до 7800,75 рублей по состоянию на 19 марта 2021.

Таким образом, управляющие фондом "Промсвязь — Перспективные вложения" смогли двукратно превзойти среднерыночную доходность. Для сравнения: основной индикатор рынка индекс Московской биржи за этот же период прибавил 52,71%.

Открытый ПИФ "Промсвязь — Перспективные вложения" инвестирует средства клиентов в ценные бумаги российских компаний с высоким потенциалом роста и устойчивыми финансовыми показателями. Стратегия фонда нацелена на рост стоимости эмитентов в кратко- и среднесрочной перспективе. В зависимости от рыночной ситуации происходит распределение весов внутри портфеля, что позволяет добиться наибольшей эффективности в управлении. Кроме того, ряд акций в портфеле обладают высокой дивидендной доходностью, что позволяет извлечь дополнительную выгоду за счет реинвестирования дивидендных выплат.

"В 2020 году на фоне распространения коронавируса мировые рынки оказались под давлением, что привело к сильной просадке стоимости по всему спектру активов в марте прошлого года. Мы использовали эту ситуацию для поиска недооцененных бумаг с высоким потенциалом роста: компании в портфеле имеют надежные фундаментальные показатели и более низкие мультипликаторы среди конкурентов, что позволило на горизонте одного года раскрыть их акционерную стоимость. Кроме того, фонд сочетает в себе как истории роста, так и стоимостного инвестирования. Немаловажную роль сыграла ротация компаний из одних секторов в другие. На протяжении долгого времени в портфеле ПИФа присутствовала существенная доля акций "новой экономики": Ozon, Mail.ru, Яндекс и других компаний", — прокомментировал результаты управляющий активами УК "Промсвязь" Евгений Новиков.