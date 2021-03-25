Самарские департаменты, запутавшись в полномочиях, на три года просрочили обустройство пешеходного перехода в Кировском районе

В Самаре с 2017 года не могут оборудовать пешеходный переход на пересечении улиц Алма-Атинской и Дальневосточной.

На днях местные жители поинтересовались у местных властей, когда переход наконец появится.

"На всех соседних пересечениях есть, а здесь по воздуху надо лететь", — посетовали граждане.

Департамент городского хозяйства и экологии переадресовал вопрос дептрансу со словами: "Организация дорожного движения в компетенции уважаемого департамента транспорта. Коллеги, проинформируйте, пожалуйста, по наличию технического задания".

В ответ на это в самарском дептрансе ответили, что техническое задание было направлено в департамент городского хозяйства еще в 2017 году.