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В параде Победы в Самаре впервые будут задействованы зенитные ракетные системы С-400 "Триумф"

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В военном параде в Самаре, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, впервые будут задействованы зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф" соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа.

Фото: пресс-служба ЦВО

Системы поступили на вооружение соединения в декабре прошлого года, а 31 января они заступили на боевое дежурство по обороне воздушного пространства регионов Поволжья.

Перевооружение позволило увеличить боевые возможности зенитного ракетного полка в 1,7 раза. Отличительная особенность системы — увеличенная зона поражения, в пределах которой ведется уничтожение всех существующих и перспективных средств воздушного нападения.

Передача техники на вооружение и первый боевой пуск были проведены на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на поражать аэродинамические и баллистические цели.

Также для участия в параде из Оренбургской области в Самару ранее были привезены четыре танка Т-72Б3, две пусковые и две транспортно-заряжающие машины оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", а также боевые машины пехоты БМП-2М, самоходные гаубицы "Мста-С", реактивные системы залпового огня "Ураган" и другая техника.

В День Победы в парадном строю ещё будут представлены бронированные автомобили "Тигр-СпН", бронетранспортеры БТР-82А, пикапы УАЗ "Патриот", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г". Всего зрители смогут увидеть свыше 60 единиц военной техники.

При подготовке к проведению парада спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты будут проводить дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков.

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