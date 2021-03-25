В Самарской области на 12 млрд рублей сократят финансирование программы по сохранению объектов культурного наследия

Региональное УГООКН опубликовало проект постановления региональных властей об утверждении госпрограммы "Сохранение объектов культурного наследия Самарской области" на 2022-2030 г., в соответствии с которым финансирование программы сократится с 41,2 до 28,6 млрд рублей.

Общий объем финансирования за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, а также внебюджетных источников составит 28,6 млрд рублей.

Напомним, в августе 2020 г. правительство Самарской области утвердило государственную программу по сохранению объектов культурного наследия региона, на финансирование которой выделялось более 41,2 млрд рублей.

С помощью программы региональные власти планируют решить к 2030 г. ряд задач: привести в удовлетворительное состояние 55% всех ОКН (ремонт, реставрация), сформировать полную информацию о каждом объекте (провести масштабную инвентаризацию), повысить эффективность госохраны ОКН, наделить несколько объектов статусом всемирного наследия "Юнеско", включить несколько населенных пунктов в перечень исторических поселений Самарской области и т. д.

В программе кратко обозначена проблематика по каждой из указанных задач. Например, чтобы довести до удовлетворительного состояния 55% от всех ОКН, необходимо, условно, приводить в такое состояние примерно по 2% памятников в год. Сегодня в удовлетворительном виде (на конец 2020 г.) находятся 40% ОКН.

"Сегодня в Единый госреестр объектов культурного наследия включено 736 памятников (из них 540 в Самаре) и выявлено 627 (325 в Самаре) объектов. Все 1363 объекта подлежат госохране. Из этого количества на конец 2019 г. в удовлетворительном состоянии находилось лишь 39% ОКН, в конце 2020 г. — уже 40%, — отмечается в документации. — Многие памятники требуют срочного ремонта и реставрации, в связи с чем, как отмечается в документах проекта постановления, потребуется привлечение внебюджетных средств".

Так, 61 МКД, являющихся МКД и признанных аварийными, планируется расселить, а сами объекты передать частным инвесторам, которые смогли бы заняться их реконструкцией.

Еще одна задача — обеспечение сохранности ОКН за счет установления границ территорий памятников и зоны их охраны. Так, на конец 2020 г. границы территорий утверждены в отношении 566 ОКН, зоны охраны — в отношении 373 ОКН.

"К концу 2030 года необходимо разработать, утвердить и поставить на кадастровый учет границы территории в отношении 976 ОКН (100%) и зоны охраны в отношении 654 ОКН (75%)", — сообщается в проекте постановления.

В рамках реализации госпрограммы также будет проведен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение сохранности объектов археологического наследия Самарской области (сегодня их в регионе 2739 единиц) и многие другие мероприятия.