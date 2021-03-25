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Культура

В Самарской области на 12 млрд рублей сократят финансирование программы по сохранению объектов культурного наследия

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональное УГООКН опубликовало проект постановления региональных властей об утверждении госпрограммы "Сохранение объектов культурного наследия Самарской области" на 2022-2030 г., в соответствии с которым финансирование программы сократится с 41,2 до 28,6 млрд рублей.

Фото: Андрей Савельев

Общий объем финансирования за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, а также внебюджетных источников составит 28,6 млрд рублей. 

Напомним, в августе 2020 г. правительство Самарской области утвердило государственную программу по сохранению объектов культурного наследия региона, на финансирование которой выделялось более 41,2 млрд рублей.

С помощью программы региональные власти планируют решить к 2030 г. ряд задач: привести в удовлетворительное состояние 55% всех ОКН (ремонт, реставрация), сформировать полную информацию о каждом объекте (провести масштабную инвентаризацию), повысить эффективность госохраны ОКН, наделить несколько объектов статусом всемирного наследия "Юнеско", включить несколько населенных пунктов в перечень исторических поселений Самарской области и т. д.

В программе кратко обозначена проблематика по каждой из указанных задач. Например, чтобы довести до удовлетворительного состояния 55% от всех ОКН, необходимо, условно, приводить в такое состояние примерно по 2% памятников в год. Сегодня в удовлетворительном виде (на конец 2020 г.) находятся 40% ОКН.

"Сегодня в Единый госреестр объектов культурного наследия включено 736 памятников (из них 540 в Самаре) и выявлено 627 (325 в Самаре) объектов. Все 1363 объекта подлежат госохране. Из этого количества на конец 2019 г. в удовлетворительном состоянии находилось лишь 39% ОКН, в конце 2020 г. — уже 40%, — отмечается в документации. — Многие памятники требуют срочного ремонта и реставрации, в связи с чем, как отмечается в документах проекта постановления, потребуется привлечение внебюджетных средств".

Так, 61 МКД, являющихся МКД и признанных аварийными, планируется расселить, а сами объекты передать частным инвесторам, которые смогли бы заняться их реконструкцией.

Еще одна задача — обеспечение сохранности ОКН за счет установления границ территорий памятников и зоны их охраны. Так, на конец 2020 г. границы территорий утверждены в отношении 566 ОКН, зоны охраны — в отношении 373 ОКН.

"К концу 2030 года необходимо разработать, утвердить и поставить на кадастровый учет границы территории в отношении 976 ОКН (100%) и зоны охраны в отношении 654 ОКН (75%)", — сообщается в проекте постановления.

В рамках реализации госпрограммы также будет проведен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение сохранности объектов археологического наследия Самарской области (сегодня их в регионе 2739 единиц) и многие другие мероприятия.

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