Входную сумму для ключевых инвесторов в Самарской области планируют снизить до 300 млн рублей

Комитет Самарской губдумы по промышленности, предпринимательству и торговли внес на рассмотрение проект с изменениями в закон "Об инвестициях и господдержке инвестиционной деятельности в Самарской области".

Сегодня региональные власти заключают инвестиционные меморандумы с теми инвесторами, кто реализует в Самарской области проекты от 650 млн рублей и более. За 2013–2020 гг. в регионе было заключено 20 таких меморандумов. Однако, как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, общее количество реализуемых инвестпроектов (от 300 до 650 млн рублей) составляет 32 проекта, в том числе, пять реализуются резидентами ТОСЭР и пять — резидентами ОЭЗ ППТ "Тольятти".

Депутаты констатируют: в связи с негативным влиянием пандемии на социально-экономическое развитие региона усилилась общая экономическая неуверенность инвесторов. Это, в свою очередь, повлияло на снижение объемов инвестиций и сокращение рабочих мест.

Улучшить инвестпривлекательность парламентарии предлагают за счет снижения до 300 млн рублей требований к крупным инвесторам при заключении меморандумов.

В правительстве региона ответили, что полагают возможным поддержать концепцию законопроекта при условии его рассмотрения на заседании общественной комиссии по развитию инвестиционного законодательства при комитете Самарской губдумы по финансам, бюджету, налогам, экономической и инвестиционной политике с привлечением представителей органов МСУ.