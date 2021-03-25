16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Входную сумму для ключевых инвесторов в Самарской области планируют снизить до 300 млн рублей Геннадий Котельников: "Год с начала пандемии - год, как мы вместе справились" В Самарской области вступили в силу поправки, ужесточающие закон о тишине Бюджет Самарской области увеличили на 4,5 млрд рублей В Самарской области введут штрафы за неисполнение решений комиссий по делам несовершеннолетних

Законотворчество Власть и политика

Входную сумму для ключевых инвесторов в Самарской области планируют снизить до 300 млн рублей

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Комитет Самарской губдумы по промышленности, предпринимательству и торговли внес на рассмотрение проект с изменениями в закон "Об инвестициях и господдержке инвестиционной деятельности в Самарской области".

Сегодня региональные власти заключают инвестиционные меморандумы с теми инвесторами, кто реализует в Самарской области проекты от 650 млн рублей и более. За 2013–2020 гг. в регионе было заключено 20 таких меморандумов. Однако, как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, общее количество реализуемых инвестпроектов (от 300 до 650 млн рублей) составляет 32 проекта, в том числе, пять реализуются резидентами ТОСЭР и пять — резидентами ОЭЗ ППТ "Тольятти".

Депутаты констатируют: в связи с негативным влиянием пандемии на социально-экономическое развитие региона усилилась общая экономическая неуверенность инвесторов. Это, в свою очередь, повлияло на снижение объемов инвестиций и сокращение рабочих мест.

Улучшить инвестпривлекательность парламентарии предлагают за счет снижения до 300 млн рублей требований к крупным инвесторам при заключении меморандумов.

В правительстве региона ответили, что полагают возможным поддержать концепцию законопроекта при условии его рассмотрения на заседании общественной комиссии по развитию инвестиционного законодательства при комитете Самарской губдумы по финансам, бюджету, налогам, экономической и инвестиционной политике с привлечением представителей органов МСУ.

Гид потребителя

Фото на сайте

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4