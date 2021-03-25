Экс-полицейского из Тольятти осудили за покушение на сбыт наркотиков

В Самарской области осудили бывшего помощника оперативного дежурного дежурной части ОП У МВД России по Тольятти Александра Тарасова.

Его признали виновным в двух покушениях на сбыт наркотиков, сообщает региональное СУ СК РФ.

31 января 2020 г. в автомобиле Тарасова изъяли 26 г N-метилэфедрона. Также правоохранители нашли в "закладках" более 764 г N-метилэфедрона, 130 г мефедрона, более 1,4 г метамфетамина и 11,45 г гашиша.

Суд назначил Тарасову семь лет и восемь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.