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Суды Происшествия

Экс-полицейского из Тольятти осудили за покушение на сбыт наркотиков

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области осудили бывшего помощника оперативного дежурного дежурной части ОП У МВД России по Тольятти Александра Тарасова.

Его признали виновным в двух покушениях на сбыт наркотиков, сообщает региональное СУ СК РФ.

31 января 2020 г. в автомобиле Тарасова изъяли 26 г N-метилэфедрона. Также правоохранители нашли в "закладках" более 764 г N-метилэфедрона, 130 г мефедрона, более 1,4 г метамфетамина и 11,45 г гашиша.

Суд назначил Тарасову семь лет и восемь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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