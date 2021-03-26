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Суды Происшествия

В Самарской области психиатра-нарколога осудили за взяточничество и подлог

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевске Самарской области городской суд рассмотрел уголовное дело бывшего врача-психиатра-нарколога областного наркодиспансера Сергея Рыбакова. Его признали виновным в получении взятки и служебном подлоге.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, в мае 2020 г. Рыбаков получил от женщины взятку 50 тыс. руб. за незаконную выдачу справки о пройденном лечении у врача-нарколога, в которую он внес ложные сведения.

Суд приговорил Рыбакова трем годам и одному месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

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