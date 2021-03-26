Роскосмос готов поддержать строительство планетария в Самаре

Роскосмос готов оказать поддержку проекту строительства в Самаре планетария. Об этом заявил заместитель генерального директора корпорации Сергей Дубик в четверг, 25 марта, в ходе всероссийского совещания по подготовке к празднованию 60-летия полета в космос Ю. А. Гагарина.

Проектирование и строительство знакового для города Самары и всего региона объекта — музейно-образовательного центра "Самара Космическая" со строительством планетария занимает знаковое место в плане тожественных мероприятий в регионе.

Подготовлена проектно-сметная документация на объект, получено положительное заключение экспертизы. Это было необходимым условием выделения средств из федерального бюджета. Переговоры о федеральной поддержке проекта правительство области ведет с Министерством культуры РФ.

"В Самаре очень ждут появления планетария, ведь Самарская область является одним из центров авиационно-космической промышленности. Такой объект закрепит "космический" статус региона, станет новым центром притяжения для его жителей и гостей", — отметил принявший участие в совещании председатель областного правительства Виктор Кудряшов.

В ответ Сергей Дубовик сообщил, что корпорация "Роскосмос" готова поддержать проект, поскольку появление в Самарской области такого знакового объекта, как планетарий, будет способствовать развитию интереса к космическому ракетостроению у школьников и представителей молодого поколения.

Виктор Кудряшов сообщил, что в Самарской области под знаком юбилея пройдет весь год. План мероприятий, посвященных подвигу первого космонавта и разработанный по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, включает в себя более ста событий: это Гагаринские уроки, школьные и студенческие научные конференции, конкурсы, викторины, спортивные соревнования. С 14 по 19 апреля на территории Самарской области состоится заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии.

Торжества в честь первого полета человека в космос стартовали уже в дни новогодних каникул. На территории близ стадиона "Самара Арена" и центральной площади города были организованы интерактивные выставочные экспозиции, посвященные космической тематике, которые посетили более 50 тысяч человек.

В планах — проведение торжественных праздничных мероприятий, в том числе на предприятиях авиационно-космического комплекса, вручение государственных наград.

Строительство планетария в Самаре включили в перечень приоритетов бюджета страны на 2021 год Госдума РФ предложила включить строительство планетария в Самаре в перечень приоритетов бюджета страны на 2021 г., сообщает депутат Александр Хинштейн. На эти цели планируется направить 250 млн рублей.

На трех крупнейших радиостанциях — "Радио России", "Вести-ФМ" и радио "Маяк" регулярно проходят спецрепортажи, интервью, проходят конкурсы, посвященные юбилейной космической дате.

Масштабно отметят праздник на крупнейшем предприятии авиационно-космического комплекса — РКЦ "Прогресс". Вышел в свет фотоальбом, посвященный пребыванию первого космонавта на самарской земле в первые дни после полета, организована фотовыставка "Гагарин в Куйбышеве. История пилотируемой космонавтики".

Яркую экспозицию "Космос и бессмертие" подготовил музей "Самара космическая", ее открытие состоится в ближайшие дни.

"За Самарской областью в федеральном плане закреплены четыре мероприятия, — викторины, мероприятия в рамках молодежного форума "I-Волга", межрегиональный фестиваль набережных "Волга-Фест", "Студенческая весна". Все мероприятия подготовлены и будут проведены на высоком уровне", — подчеркнул Виктор Кудряшов.

Кульминацией праздничных мероприятий в Самарской области станет 12-часовой общероссийской телемарафон, который объединит различные мероприятия, которые пройдут не только в Самарской области, но и в других регионах страны. Участие в нем подтвердили уже Саратовская область, Калуга, Пенза, Ярославль.