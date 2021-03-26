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Юрий Башмет, Константин Титов и Александр Хинштейн войдут в состав попечительского совета САТОБ САТОБ проведет "Ночь в театре" 27 марта подведут итоги фестиваля "Театральное Приволжье" Театр драмы выпускает "Полет над гнездом кукушки" Самарский театр "Город" проведет читку пьесы Евгения Бабушкина "Веселые волки"

Театр Культура

Юрий Башмет, Константин Титов и Александр Хинштейн войдут в состав попечительского совета САТОБ

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 26 марта, на пресс-конференции Самарского академического театра оперы и балета, состоявшейся 26 марта, директор Сергей Филиппов рассказал, о первом заседании попечительского совета театра.

Среди тех, кто уже дал согласие войти в состав попечительского совета САТОБ: заместитель председателя общественной палаты Самарской области Константин Титов, генеральный директор ГТРК "Самара" Елена Крылова, депутат Государственной думы Александр Хинштейн, музыкант Юрий Башмет.

Самарский бизнес также решил поддержать театр, и к совету присоединились председатель совета директоров ЗАО "Управляющая организация группы компаний "Союз" Николай Васильев, президент фирмы "Прогресс-В" Вазых Мухаметшин, руководитель самарского филиала банка "Открытие" Зарина Плукчи.

"Мы надеемся что это не окончательный список попечительского совета. Мы направляли приглашения еще ряду известных наших представителей бизнеса. Надеемся, что этот состав будет расширен", — рассказал Сергей Филиппов.

Первое заседание попечительского совета запланировано на 26 марта.

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