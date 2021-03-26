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Самарские власти подготовят документы для реконструкции участка на Пятой просеке

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский департамент градостроительства распорядился подготовить документацию по планировке и межеванию участка на Пятой просеке. Документ опубликован на сайте городской администрации.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Речь идет о разработке проекта реконструкции улицы на отрезке от ул. Советской Армии в районе НФС-1 до строящихся школ. Планируется, что в новом проекте будет учтен второй подъезд к учреждениям образования и временная стоянка для маломобильных групп населения.

Размежевывать будут территорию на площади 2, 82 га, протяженность участка под реконструкцию — 0,3 км.

Документацию следует разработать в течение 12 месяцев.

Напомним, это уже не первая попытка городских властей подготовить документацию по данной территории. В июле 2020 г. выходило аналогичное распоряжение департамента градостроительства, однако нынешним распоряжением его признали утратившим силу.

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