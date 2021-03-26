Самарские власти подготовят документы для реконструкции участка на Пятой просеке

Самарский департамент градостроительства распорядился подготовить документацию по планировке и межеванию участка на Пятой просеке. Документ опубликован на сайте городской администрации.

Речь идет о разработке проекта реконструкции улицы на отрезке от ул. Советской Армии в районе НФС-1 до строящихся школ. Планируется, что в новом проекте будет учтен второй подъезд к учреждениям образования и временная стоянка для маломобильных групп населения.

Размежевывать будут территорию на площади 2, 82 га, протяженность участка под реконструкцию — 0,3 км.

Документацию следует разработать в течение 12 месяцев.

Напомним, это уже не первая попытка городских властей подготовить документацию по данной территории. В июле 2020 г. выходило аналогичное распоряжение департамента градостроительства, однако нынешним распоряжением его признали утратившим силу.