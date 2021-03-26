Житель Самарской области отделался условным сроком за героин и попытку подкупить полицейского

В Самарской области суд вынес приговор жителю Чапаевска, которого обвиняли в даче взятки и хранении наркотика.

Как сообщает региональная прокуратура, полицейские изъяли у мужчины героин. Он же предложил правоохранителю 120 тыс. руб. за прекращение проверки. Полицейский от денег отказался.

Суд назначил обвиняемому по совокупности преступлений три года и три месяца лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

По данным источника Волга Ньюс, речь идет о враче городской больницы, который продолжает работать.