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Суды Происшествия

Житель Самарской области отделался условным сроком за героин и попытку подкупить полицейского

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области суд вынес приговор жителю Чапаевска, которого обвиняли в даче взятки и хранении наркотика.

Как сообщает региональная прокуратура, полицейские изъяли у мужчины героин. Он же предложил правоохранителю 120 тыс. руб. за прекращение проверки. Полицейский от денег отказался.

Суд назначил обвиняемому по совокупности преступлений три года и три месяца лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

По данным источника Волга Ньюс, речь идет о враче городской больницы, который продолжает работать.

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