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Футбол Спорт

"Крылья Советов" вернутся на "Самару Арену" в начале апреля

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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ФК "Крылья Советов" проведет первый матч на стадионе "Самара Арена" в начале апреля после завершения его ремонта.

Фото: samaraarena.events

"ПСО "Казань", генподрядчиком строительства стадиона "Самара Арена", в рамках гарантийных обязательств выполнены работы по устранению дефекта. Проведены монтажные работы: установлена новая часть металлоконструкции с использованием дополнительных соединительных элементов", — рассказал ТАСС директор ГАУ "Самара Арена" Виталий Иванов.

Кроме того, на стадионе провели лабораторное обследование и тестирование металлоконструкций, включая ультразвуковой метод контроля.

В результате "Самара Арена" получила техническое заключение от ООО "Стальпроект" о допуске покрытия стадиона к эксплуатации. "Это дает основания для возобновления проведения на стадионе матчей ПФК "Крылья Советов". В настоящее время продолжается комплекс работ по подготовке стадиона "Самара Арена" к проведению 3 апреля игры "Крылья Советов" — "Текстильщик", — отметил Иванов.

В феврале сотрудники стадиона обнаружили трещины в сварном шве на горизонтальной связи. ПСО "Казань" признала гарантийный случай. Матчи с участием клуба "Крылья Советов" перенесли на стадион "Металлург".

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