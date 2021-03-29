Минстрой: в начале 2022 г. возобновится строительство долгостроя "СК на Московском"

Министр строительства Самарской области заявил, что права дольщиков "СК на Московском" восстановят с помощью механизмов Федерального фонда, а введение двух объектов в эксплуатацию произойдет не позже 2023 года.

В пятницу, 26 марта, министр строительства Самарской области Евгений Чудаев провел личный прием граждан объекта "СК на Московском".

В ходе встречи глава регионального минстроя ответил на все интересующие вопросы инициативной группы, обозначив, что права граждан будут восстановлены с помощью механизмов Федерального фонда.

Соглашение на финансирование мероприятий по завершению строительства планируется подписать до конца апреля текущего года. Возобновить строительно-монтажные работы на объекте предполагается после оформления необходимого пакета документов, ориентировочно, в первом квартале 2022 года.

Введение в эксплуатацию первого этапа объекта запланировано на декабрь 2022 года, второго этапа - на декабрь 2023 года.

Напомним, застройщика ЖК на 18-м км Московского шоссе признали банкротом в мае 2020 г. Процесс против ООО "СК на Московском" выиграл Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства.