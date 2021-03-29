Кинельские депутаты предложили перерегистрировать участки, поставленные на учет до 2008 года

Депутаты Кинельского района составили обращение к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и в Самарскую губернскую думу с инициативой об изменении федерального закона "О государственной регистрации недвижимости". Законодательная инициатива состоит в снятии с учета (через три года после вступления поправок в законную силу) земельных участков, которые были поставлены на учет до 1 марта 2008 г. и не имеют зарегистрированных прав в ЕГРН.

Сегодня, как объясняют депутаты, в ЕГРН имеется большой процент ранее учтенных земельных участков, права на которые по действующему законодательству не зарегистрированы, но имеются сведения о правообладателях на основании документов, выданных в 1992-1998 годах. Однако по этим документам установить собственников и побудить их к оформлению прав невозможно, так как они не позволяют точно установить собственника.

При этом, как отмечают депутаты, значительная часть участков сейчас не используется.

"Имеются целые массивы, хозяйственная деятельность на которых не ведется: территория в 80 га, отнесенная к землям сельхозназначения в с. Богдановка Кинельского района, отведенная под коллективное садоводство работникам "Приволжсккурортпроект", - сообщается в пояснительной записке.

Кроме того, считают парламентарии, правообладатели не платят земельный налог, нарушая принцип платности использования земель.

Подчеркивается, что новелла в законодательстве не посягает на право частной собственности, поскольку свидетельства 1992-1998 гг. (правоустанавливающие и правоподтверждающие документы) не будут отменены.

"В случае необходимости правообладатели смогут вновь поставить на учет ранее учтенные объекты недвижимости и зарегистрировать права собственности по действующему законодательству", - говорится в пояснительной записке.