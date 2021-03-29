16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Кинельские депутаты предложили перерегистрировать участки, поставленные на учет до 2008 года Входную сумму для ключевых инвесторов в Самарской области планируют снизить до 300 млн рублей Геннадий Котельников: "Год с начала пандемии - год, как мы вместе справились" В Самарской области вступили в силу поправки, ужесточающие закон о тишине Бюджет Самарской области увеличили на 4,5 млрд рублей

Законотворчество Власть и политика

Кинельские депутаты предложили перерегистрировать участки, поставленные на учет до 2008 года

КИНЕЛЬ. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Депутаты Кинельского района составили обращение к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и в Самарскую губернскую думу с инициативой об изменении федерального закона "О государственной регистрации недвижимости". Законодательная инициатива состоит в снятии с учета (через три года после вступления поправок в законную силу) земельных участков, которые были поставлены на учет до 1 марта 2008 г. и не имеют зарегистрированных прав в ЕГРН.

Фото: kinel.samgd.ru

Сегодня, как объясняют депутаты, в ЕГРН имеется большой процент ранее учтенных земельных участков, права на которые по действующему законодательству не зарегистрированы, но имеются сведения о правообладателях на основании документов, выданных в 1992-1998 годах. Однако по этим документам установить собственников и побудить их к оформлению прав невозможно, так как они не позволяют точно установить собственника.

При этом, как отмечают депутаты, значительная часть участков сейчас не используется.

"Имеются целые массивы, хозяйственная деятельность на которых не ведется: территория в 80 га, отнесенная к землям сельхозназначения в с. Богдановка Кинельского района, отведенная под коллективное садоводство работникам "Приволжсккурортпроект", - сообщается в пояснительной записке.

Кроме того, считают парламентарии, правообладатели не платят земельный налог, нарушая принцип платности использования земель.

Подчеркивается, что новелла в законодательстве не посягает на право частной собственности, поскольку свидетельства 1992-1998 гг. (правоустанавливающие и правоподтверждающие документы) не будут отменены.

"В случае необходимости правообладатели смогут вновь поставить на учет ранее учтенные объекты недвижимости и зарегистрировать права собственности по действующему законодательству", - говорится  в пояснительной записке.

Гид потребителя

Фото на сайте

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4