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Театр Культура

За 10 лет число посетителей в самарских театрах выросло на 316 тыс. человек

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2019 году в театр ходил, в среднем, каждый третий житель Самарской области. Статистику опубликовал Самарастат к 60-летию праздника "Всемирный день театра".

Самарастат пишет, что за 10 лет число посетителей в театрах Самарской области увеличилось на 316 тысяч человек.

"В 2019 году в театр ходил в среднем каждый третий житель Самарской области. Средняя цена билета на представление составляла 757 рублей", — отмечается в сообщении.

По данным Минкульта РФ на 2019 год, в регионе действует 16 профессиональных театров, первый из которых (нынешний академический театр драмы им. М. Горького) появился в 1851 году.

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