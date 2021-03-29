За 10 лет число посетителей в самарских театрах выросло на 316 тыс. человек

В 2019 году в театр ходил, в среднем, каждый третий житель Самарской области. Статистику опубликовал Самарастат к 60-летию праздника "Всемирный день театра".

Самарастат пишет, что за 10 лет число посетителей в театрах Самарской области увеличилось на 316 тысяч человек.

"В 2019 году в театр ходил в среднем каждый третий житель Самарской области. Средняя цена билета на представление составляла 757 рублей", — отмечается в сообщении.

По данным Минкульта РФ на 2019 год, в регионе действует 16 профессиональных театров, первый из которых (нынешний академический театр драмы им. М. Горького) появился в 1851 году.