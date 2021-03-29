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ЖКХ и благоустройство Общество

"Т Плюс" проводит обследование оборудования станций Самарской области с помощью видеоэндоскопа

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала 2021 года специалисты лаборатории металлов ПАО "Т Плюс" выполнили обследование технического состояния двух турбин ТЭЦ ВАЗа и одной — на Тольяттинской ТЭЦ с помощью современного видеоэндоскопа. В последующем эти материалы направляются инженерам компании для технического анализа.

Подобный вид современной диагностики проводится с целью долгосрочного планирования ремонтных работ, включая своевременное приобретение сменных деталей. В общей сложности в течение года с помощью самарского видеоэндоскопа будут обследованы 11 турбоагрегатов в Тольятти, Чебоксарах, Саранске, Оренбурге и Ульяновске.

"После выполненных обследований мы сможем максимально точно спланировать объем и характер ремонтных работ на электростанциях на будущий год. В частности, уже сегодня мы можем сделать заказ на сложные детали, изготовление которых потребует длительного времени. Использование современных видов диагностики позволит повысить качество ремонтных работ на генерирующем оборудовании", — отметил главный инженер филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Андрей Евграфов.

В 2020 году с помощью видеоэндоскопа были обследованы 11 турбоагрегатов на станциях энергокомпании в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти, Саранске, Оренбурге и Ульяновске.

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