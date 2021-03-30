Для получения дополнительной пенсии больше не придется подтверждать, что пенсионеры живы

Российским пенсионерам больше не придется для получения негосударственной пенсии ежегодно подтверждать, что они живы. Это касается клиентов НПФ "Сафмар", в котором на данный момент почти 9 тысяч человек получают пожизненную дополнительную негосударственную пенсию. С марта текущего года фонд упростил алгоритм получения выплат в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

Раньше клиенты НПФ были обязаны ежегодно предоставлять в фонд документ, подтверждающий, что они живы и имеют право на выплаты: например, справку с места жительства или выписку из ПФР о получении накопительной пенсии.

В России вступили в силу изменения в законодательство, расширяющие перечень организаций, которые имеют доступ к сведениям о госрегистрации смерти. В рамках межведомственного взаимодействия частичный доступ к Единому реестру записей актов гражданского состояния получили негосударственные пенсионные фонды, Агентство по страхованию вкладов и страховые компании.

Получение доступа к реестру ЗАГС позволяет фонду самостоятельно запрашивать информацию о своих клиентах в рамках системы межведомственного взаимодействия. Так, в прошлом году НПФ "Сафмар" уже временно отменял необходимость предоставления справок в связи с эпидемиолологической ситуацией.