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Финансы Экономика и бизнес

Для получения дополнительной пенсии больше не придется подтверждать, что пенсионеры живы

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Российским пенсионерам больше не придется для получения негосударственной пенсии ежегодно подтверждать, что они живы. Это касается клиентов НПФ "Сафмар", в котором на данный момент почти 9 тысяч человек получают пожизненную дополнительную негосударственную пенсию. С марта текущего года фонд упростил алгоритм получения выплат в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

Фото: freeimages.com

Раньше клиенты НПФ были обязаны ежегодно предоставлять в фонд документ, подтверждающий, что они живы и имеют право на выплаты: например, справку с места жительства или выписку из ПФР о получении накопительной пенсии.

В России вступили в силу изменения в законодательство, расширяющие перечень организаций, которые имеют доступ к сведениям о госрегистрации смерти. В рамках межведомственного взаимодействия частичный доступ к Единому реестру записей актов гражданского состояния получили негосударственные пенсионные фонды, Агентство по страхованию вкладов и страховые компании.

Получение доступа к реестру ЗАГС позволяет фонду самостоятельно запрашивать информацию о своих клиентах в рамках системы межведомственного взаимодействия. Так, в прошлом году НПФ "Сафмар" уже временно отменял необходимость предоставления справок в связи с эпидемиолологической ситуацией.

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