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Общество

В Самаре возобновил работу электробус

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 30 марта, в Самаре работу возобновил электробус, сообщает городской департамент транспорта.

Автобус будет следовать по маршруту 108 "Губернский рынок - Южный город". Расписание движения не изменилось.

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