В Самаре возобновил работу электробус

Во вторник, 30 марта, в Самаре работу возобновил электробус, сообщает городской департамент транспорта.
Автобус будет следовать по маршруту 108 "Губернский рынок - Южный город". Расписание движения не изменилось.
Во вторник, 30 марта, в Самаре работу возобновил электробус, сообщает городской департамент транспорта.
Автобус будет следовать по маршруту 108 "Губернский рынок - Южный город". Расписание движения не изменилось.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.