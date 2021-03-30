В СОУНБ пройдет встреча с прозаиком и драматургом Альбиной Гумеровой

В субботу, 3 апреля, в 15:00, в СОУНБ (Самара, пр. Ленина, 14а) состоится творческая встреча с прозаиком и драматургом Альбиной Гумеровой.

В разные годы Гумерова была лауреатом и дипломантом многих литературных конкурсов, таких как: Премия им. В. П. Астафьева, конкурса новой драматургии "Ремарка", "Дебют", "Золотой витязь" и других. Первая книга прозы "Дамдых" вышла в 2019 году, вторая книга "Перед солнцем в пятницу" — 2021 году (обе в Московском издательстве "Городец"). Пьесы "Взаперти", "Дуськина дача" ставятся в театрах России.

Модератор встречи, актер Борис Трейбич: "Альбина Гумерова яркий пример того, как успеха добиваются не с помощью протекции и блата, а исключительно благодаря таланту и трудолюбию. Это уже вторая подобная встреча. Первая состоялась в октябре 2019 г. и была посвящена выходу первой книги".

На встрече, организованной Самарский театром "Город" и СОУНБ, состоится разговор о творчестве Альбиной Гумеровой, ее личной жизни, взаимоотношениях с театрами, где поставлены ее пьесы, с читателями. Прозвучат отрывки из новой книги "Перед солнцем в пятницу", в исполнение автора и актера театра "Город" Бориса Трейбича.

Также драматург примет участие в открытом обсуждении спектакля "Мой папа — Питер Пэн", который состоится 4 апреля, в 18:00.