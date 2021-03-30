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Сотрудники военного комиссариата Самарской области прошли вакцинацию от коронавируса

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 30 марта, в военном госпитале ФГБУ № 426 Минобороны России прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции сотрудники военного комиссариата Самарской области (ВКСО).

Первым прибыл военный комиссар военного комиссариата города Чапаевска, Красноармейского и Пестравского районов Олег Дымов. По его словам, когда в данный момент все действия направлены на оздоровление людей, военные комиссариаты не могут оставаться в стороне: особенно в преддверии начинающейся призывной кампании. Вместе с ним в военный госпиталь пришли работники центра социального обеспечения ВКСО.

Вакцинация проводится бесплатно и добровольно. По словам Елизаветы Гашенковой, начальника отделения социального обслуживания военного комиссариата Самарской области, решение о том, что прививку сделает, приняла давно — и сегодня такая возможность представилась. 

По словам начальника военного госпиталя № 426 Михаила Игнатова, вакцинацию в госпитале начали в декабре прошлого года. На первом этапе были провакцинированы военнослужащие и медперсонал военных госпиталей. В последующем на прививки приглашали уже как военнослужащих,  так и членов их семей, гражданский персонал Министерства обороны, а также пенсионеров Министерства обороны.

"У нас уже есть результаты вакцинации "Спутником V". На данный момент в военных госпиталях Самарской и Оренбургской областей, Башкирии и Удмуртии нет ни одного заболевшего коронавирусом военнослужащего. Вся эта территория — зона ответственности 426-го военного госпиталя. И вот непосредственный результат вакцинации".

Напомним, привиться от коронавируса может любой человек старше 18 лет, не имеющий противопоказаний. Записаться на вакцинацию можно через портал Госуслуги или позвонив в свою поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС, а также по номеру горячей линии 122.

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