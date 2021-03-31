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Суды Происшествия

Экс-полицейского из Самары отправили в колонию за взятку 140 тыс. рублей

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Октябрьского района Самары вынес приговор бывшему начальнику отдела по исполнению административного законодательства городского УМВД Дмитрию Плясунову, которого признали виновным в получении взятки, сообщает региональное СУ СК РФ.

28 августа 2020 г. Плясунов в автомобиле на пересечении Московского шоссе и ул. Дальней получил 140 тыс. руб. за попустительство по службе. Он должен был ничего не предпринимать в случае выявления нарушений при реализации алкоголя.

Суд назначил Плясунову два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима.

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