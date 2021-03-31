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ЖКХ и благоустройство Общество

В Сызрани "Т Плюс" выявил ряд объектов, расположенных с нарушением охранных зон теплосетей

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В марте специалисты Сызранских тепловых сетей впервые провели рейды по охранным зонам коммуникаций. По их итогам был составлен список из 32 объектов, расположенных над подземными теплотрассами и представляющих опасность для жизни и здоровья горожан. По результатам рейдов перечень всех опасных строений будет направлен в городскую администрацию, а собственники проинформированы о необходимости устранения нарушений в кратчайшие сроки.

Все тепловые сети, согласно нормам эксплуатации, имеют охранную территорию, в пределах которой запрещено капитальное строительство и даже размещение временных сооружений. Это обусловлено угрозой выхода горячей воды на поверхность в случае дефектов. Кроме того, в случае необходимости проведения срочных ремонтных работ теплоэнергетикам потребуется потратить немало времени на демонтаж данных объектов. Таким образом, владельцы этих строений, установленных без согласования с теплоэнергетиками, ежедневно подвергают опасности персонал и посетителей.

"На сегодняшний день в Сызрани в списке потенциально опасных значатся около 32 объектов, среди которых гаражи, модульные магазины и автостоянки. В частности, в данный список вошли торговые павильоны "Живи вкусно" на ул. Гагарина, 2-2А и "Торговые модули" на пр. 50 лет Октября, 54-58", — отметил главный инженер Сызранских тепловых сетей Дмитрий Дерновой.

Сообщить о фактах незаконного размещения объектов в охранной зоне тепловых сетей можно в диспетчерские службы: тепловые сети г. Сызрани — (8464) 92-92-51; тепловые сети г. Тольятти — (8482) 719-252 и 283-322; тепловые сети г. Новокуйбышевска — (84635) 6-27-60; тепловые сети г. Самары — teplo.energy или по телефону (846) 279-65-00.

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