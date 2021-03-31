СМИ обнаружили сеть "штатных" понятых в Самарской области

В среду, 31 марта, в связи с судом по делу шестерых экс-полицейских, подозреваемых в фальсификации уголовных дел о наркотиках, в СМИ появилась информация о том, что в Самарской области функционирует целая система "штатных" понятых, которой пользуются оперативники по всему региону.

Издание "Важные истории" изучило все приговоры, вынесенные по наркотическим статьям в Самарской области. Обычно из текстов приговоров удаляют имена свидетелей, но так бывает не всегда. Даже в том небольшом объеме документов, где имена сохранились, журналисты обнаружили 86 "штатных" понятых и закупщиков, которые подписывали протоколы в 269 делах. Большинство этих людей оказались связаны между собой: их имена в разных комбинациях встречались в документах у разных подсудимых. Некоторых из них оперативники привлекали около 50 раз. Кроме того, эти люди не только подписывали документы, но и по несколько раз выступали свидетелями в одних и тех же районных судах. Но это никого не смущало.

Напомним, в Самаре суд рассматривает уголовное дело шести бывших полицейских отдела №9 (Железнодорожный район) и 15 местных жителей, которых обвиняют в 34 преступлениях - мошенничестве, превышении должностных полномочий, незаконном обороте наркотиков, фальсификации доказательств.

По версии следствия, экс-оперативники Хроновский, Чернов, Бормотов, Путятин, Зленко и Каняров фальсифицировали наркотические уголовные дела. По словам обвиняемых, они были вынуждены идти на фальсификацию, так как руководство якобы требовало от них выявления минимум одного факта сбыта наркотиков в неделю. Помогали полицейским в этом "штатные" понятые - знакомые наркоманы, они выступали понятыми и закупщиками в рамках оперативных экспериментов, а потом становились свидетелями в уголовных делах. Свои действия эти люди мотивируют тем, что взамен получали от правоохранителей деньги и наркотики, а также могли беспрепятственного употреблять наркотики на подконтрольной им территории.