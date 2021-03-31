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Преступления Происшествия

Директора мебельной компании из Самарской области обвиняют в незаконном получении субсидии

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Новокуйбышевска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу директора мебельной компании по ч. 3 ст. 159 ч. 2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат").

Как сообщает региональная прокуратура, по версии следствия, директор ООО "Мебельная компания Колибри" в апреле и мае 2015 г. обратился в центр занятости населения Новокуйбышевска с заявлением о намерении трудоустроить инвалидов и обустроить для них рабочие места. Центр заключил с компанией договоры о предоставлении субсидий из областного бюджета на возмещение затрат.

Позже директор фирмы представил в центр занятости фиктивные документы о якобы приобретенной офисной технике и оборудовании. В результате он незаконно получил около 300 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Новокуйбышевский городской суд для рассмотрения.

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