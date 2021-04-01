В Самаре врач из военкомата попался на восьми эпизодах взяток

В Самаре возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренными ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

По версии следствия, подозреваемый, являясь должностным лицом, входящим в состав военно-врачебной комиссии военного комиссариата Ленинского, Куйбышевского, Самарского, Октябрьского районов города Самары, в период с 2017 по 2020 гг. получал денежное вознаграждение за постановку несоответствующих реальным медицинским показаниям диагнозов, освобождающих от прохождения военной службы в рядах вооруженных сил Российской Федерации.

В настоящее время следствием установлено восемь эпизодов преступной деятельности, общая сумма денежных средств, незаконно полученных подозреваемым, составляет 780 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.