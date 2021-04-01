Жителя Новокуйбышевска будут судить за сбыт поддельных денег в Тольятти

Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение жителю Новокуйбышевска. Его подозревали в пяти эпизодах хранения, перевозки и сбыта поддельных денег.

Как сообщает прокуратура Самарской области, по версии следствия, в 2020 г. мужчина приобрел у кого-то приобрел 12 поддельных купюр номиналом 5 тыс. рублей. Сбыть фальшивые деньги он планировал на рынке "Журавль" в Центральном районе Тольятти. Подозреваемый покупал товары на суммы от 200 до 500 руб. и "разменял" четыре фальшивые купюры.

Бдительный продавец и сотрудники охраны пресекли действия мужчины, когда он пытался реализовать еще одну фальшивку.

Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в Центральный районный суд Тольятти.