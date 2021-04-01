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Суды Происшествия

Самарцу дали шесть лет колонии за 2,78 г МДМА

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре к шести годам колонии строго режима приговорили молодого человека, которого обвиняли в сбыте наркотика.

По данным региональной прокуратуры, следствие считало, что в сентябре 2020 г. парень договорился о сбыте наркотика с человеком, личность которого правоохранители не установили. Самарец должен был расфасовать и спрятать в городе 2,78 г МДМА. 9 октября 2020 г. его задержали полицейские. У задержанного изъяли телефон с фотографиями закладок, весы с остатками белого вещества, а также амфетамин в значительном размере.

Подсудимый не признал вину.

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