К 2023 г. в Ставропольском районе построят ясли-сад на 300 мест

Администрация Ставропольского района приступила к поиску подрядчика, который выполнит проектно-изыскательские работы по объекту "Детский ясли-сад на 300 мест". На эти цели выделено 6,8 млн рублей.

Детский трехэтажный ясли-сад появится на ул. Энтузиастов в селе Подстепки. Его возведение планируется в рамках нескольких программ, включая региональную — "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области до 2025 года". Работы будут финансироваться из местной, областной и федеральной казны.

В технической документации отмечается, что сад одновременно сможет принять до 15 групп детей: от 1,5 до 3 лет, и от 3 до 4 — три группы по 15 человек, от 4 до 5 три группы по 20 человек, от 5 до 6 и от 6 до 7 — по три группы (по 25 человек).

Предполагается, что строительство начнется в 2022 году и завершится к 2023 году. На текущий год намечено проектирование и прохождение госэкспертизы.