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Театр Культура

Начался прием заявок на Всероссийский парафестиваль "Театр — территория равных возможностей"

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 2 апреля, стартовал прием заявок на участие во всероссийском парафестивале "Театр — территория равных возможностей". Он продлится до 31 мая.

Ознакомиться с положением о всероссийском открытом парафестивале "Театр — территория равных возможностей" и скачать заявку на участие можно на официальной странице парафестиваля в социальной сети "Вконтакте", а также на официальном сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Второй всероссийский открытый парафестиваль "Театр — территория равных возможностей" пройдет в Самаре с 20 по 23 сентября 2021 года. Пройдут показы инклюзивных спектаклей в области театрального искусства, драматического и невербального театра. К участию приглашаются инклюзивные театральные коллективы, а также особые театральные проекты, находящиеся на территории субъектов Российской Федерации, в спектаклях которых, представленных на фестиваль, участие артистов с инвалидностью составляет не менее 50%.

Театральный парафестиваль, который впервые был реализован в 2019 году при поддержке правительства области и лично губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, имел важное значение для людей с ограниченными возможностями здоровья. Идею проведения парафестиваля поддержала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Заявки на участие можно подать по электронной почте parafest@yandex.ru. По всем вопросам, касающимся парафестиваля, можно обращаться по телефону 8 (846) 337-77-48. До 1 августа экспертный совет определит 15 театров — лауреатов, спектакли которых будут показаны для зрителей.

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