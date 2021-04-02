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Суды Происшествия

Со второго раза в Самарской области отправили в колонию мужчину, задержанного с арсеналом оружия

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новокуйбышевский городской суд Самарской области огласил приговор местному жителю, которого признали виновным в незаконном хранении и перевозке оружия, боеприпасов и взрывных устройств, сообщает региональная прокуратура.

17 марта 2020 г. на посту "Гранный" правоохранители остановили Toyota Camry, в багажнике которой было 20 единиц огнестрельного оружия - автоматы, пистолеты, пулемет, револьвер, пистолеты-пулеметы. Также полицейские изъяты 644 патрона для автоматов Калашникова, АК-74, АКС-74, пулеметов РПК, АКМ, охотничьего нарезного оружия, пистолетов и 13 выстрелов для подствольного гранатомета.

Подсудимый полностью признал вину.

Изначально суд назначил мужчине лишение свободы условно. Прокуратура посчитала этот приговор слишком мягким и обжаловала его. Областной суд согласился и направил дело на новое рассмотрение.

Второй суд приговорил мужчину к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 35 тыс. руб. в доход государства. Приговор еще не вступил в законную силу.

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