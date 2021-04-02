16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре покажут новую постановку "Бала-маскарада" Джузеппе Верди Начался прием заявок на Всероссийский парафестиваль "Театр - территория равных возможностей" Татьяна Наумова и Павел Самохвалов готовят новый спектакль в "СамАрте" В СОУНБ пройдет встреча с прозаиком и драматургом Альбиной Гумеровой Лучшим детским спектаклем названа "Шинель" Образцового театра кукол юного актера

Театр Культура

В областной юношеской библиотеке пройдет встреча с Германом Загорским

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 4 апреля, в 15:00, в Самарской областной юношеской библиотеке (Самара, проспект Ленина, 14) пройдет встреча "Давай поговорим о профессии актер" (6+) с Германом Загорским, актером Самарского академического театра драмы им. М. Горького.

Он играет в постановках "Три сестры", "Амадеус", "История лошади", "Дон Жуан", "Лев зимой" и других.

Герман Загорский поделится профессиональным и личным опытом работы в театре, а также секретами актерского мастерства, обсудит с аудиторией деятельность не только больших и признанных театров, но и театральных кружков, расскажет о специфике актерской школы и ответит на все вопросы слушателей.

Гид потребителя

Фото на сайте

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

Как создают костюмы для премьеры балета "Наяда и рыбак" в Театре оперы и балета

Как создают костюмы для премьеры балета "Наяда и рыбак" в Театре оперы и балета

Юные актеры показали мюзикл на фестивале "Театральное Приволжье"

Юные актеры показали мюзикл на фестивале "Театральное Приволжье"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2