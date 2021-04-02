В областной юношеской библиотеке пройдет встреча с Германом Загорским

В воскресенье, 4 апреля, в 15:00, в Самарской областной юношеской библиотеке (Самара, проспект Ленина, 14) пройдет встреча "Давай поговорим о профессии актер" (6+) с Германом Загорским, актером Самарского академического театра драмы им. М. Горького.

Он играет в постановках "Три сестры", "Амадеус", "История лошади", "Дон Жуан", "Лев зимой" и других.

Герман Загорский поделится профессиональным и личным опытом работы в театре, а также секретами актерского мастерства, обсудит с аудиторией деятельность не только больших и признанных театров, но и театральных кружков, расскажет о специфике актерской школы и ответит на все вопросы слушателей.