Меры повышения безопасности на дорогах обсудили в правительстве региона

В пятницу, 2 апреля, первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Главной темой совещания стало состояние аварийности на территории региона. Начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов рассказал, что по итогам прошлого года зарегистрировано 3240 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 319 человек погибло и 4146 получили ранения. В 2020 году по сравнению с 2019 годом количество происшествий и число раненых них людей снизилось на 13,6% и 15% соответственно. Число погибших возросло на 7%.

За три месяца 2021 года произошло 516 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 63 человека погибло и 685 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП и число раненых них людей снизилось на 35% и 34% соответственно. Число погибших возросло на 16%. Юрий Некрасов обратил внимание, что при этом количество ДТП с погибшими в этом году сократилось (с 44 до 32).

"Особую тревогу вызывает тот факт, что гибнут молодые люди. Причиной ДТП зачастую становится алкогольное опьянение. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с инициативой по ужесточению законодательства за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Этот вопрос мы обсуждали с депутатами Госудумы, членами Совета Федерации, в ближайшее время оформим законодательную инициативу, при которой на 5 лет будет увеличен срок лишения прав, а при повторных нарушениях, связанных не только с алкоголем, мы предложим увеличить срок дополнительно на 5 лет", — отметил Виктор Кудряшов:

С целью снижения количества дорожно-транспортных происшествий и погибших в них людей, по поручению губернатора Самарской области управлением ГИБДД ежемесячно проводится анализ аварийности на территории области. По его результатам готовится расстановка нарядов ДПС в наиболее аварийных участках автодорог. В выходные дни проводятся усиленные мероприятия по выявлению водителей с признаками опьянения.

Важным направлением профилактической работы является система автоматизированного контроля за соблюдением правил дорожного движения. В настоящее время на территории области действуют 529 комплексов (497 стационарных, 32 передвижных). В текущем году планируется ввести в эксплуатацию еще 15 комплексов. Юрий Некрасов вышел с предложением увеличить это количество до 30.

Виктор Кудряшов поручил региональному департаменту информационных технологий и связи изучить вопрос, сделав оценку дополнительных расходов: "Система видеофиксации эффективна, она влияет на одну из главных причин ДТП — нарушение скоростного режима, позволяя на аварийно-опасных участках снизить остроту этой проблемы".

Также на комиссии были утверждены планы мероприятий по ликвидации очагов аварийности. Проведенный анализ аварийности показал, что по итогам 2020 года на автомобильных дорогах Самарской области зафиксированы 63 места концентрации ДТП — 7 на дорогах федерального значения, 15 — регионального и 41 — местного (Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Кинель, Волжский и Нефтегорский районы). По итогам 2019 года таких мест было 95.