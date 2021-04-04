Тольяттинские спасатели помогли мужчине, провалившемуся в промоину

В субботу, 3 апреля, спасатели Поисково-спасательного отряда Тольятти доставили на спасательную станцию провалившегося под лед 62-летнего мужчину.

Сообщение о происшествии поступило от очевидцев. На реке Волга около ЖК "Золотой берег" в трех километрах от берега провалился в промоину человек. В 17:51 к пострадавшему был направлен аэроглиссер "Патруль".

К моменту прибытия спасателей мужчине удалось самостоятельно выбраться на прочный лед, но все его вещи утонули. От сильного переохлаждения самостоятельно передвигаться он не мог.

В 18:55 пострадавшего доставили до береговой линии и передали врачам скорой медицинской помощи для последующей госпитализации.