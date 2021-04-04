16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре открыта навигация 200 заболевших и девять смертей: коронавирус в Самарской области 4 апреля В Самарской области в начале недели будет ветрено В Самаре начались субботники по благоустройству В регионе подтвержден еще 201 случай новой коронавирусной инфекции

Общество

В Самаре открыта навигация

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 24
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 3 апреля, в Самаре открылась навигация.

Теплоход "ОМ-142" совершил первый выход по весенней Волге. "Ждем открытия линии Самара - Подголятино (Рождествено). До встречи на борту!", - пишет Речфлот63. 

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Королевский цирк Гии Эрадзе продолжает гастроли в Самаре

Королевский цирк Гии Эрадзе продолжает гастроли в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2