В Самаре открыта навигация

В субботу, 3 апреля, в Самаре открылась навигация.
Теплоход "ОМ-142" совершил первый выход по весенней Волге. "Ждем открытия линии Самара - Подголятино (Рождествено). До встречи на борту!", - пишет Речфлот63.
В субботу, 3 апреля, в Самаре открылась навигация.
Теплоход "ОМ-142" совершил первый выход по весенней Волге. "Ждем открытия линии Самара - Подголятино (Рождествено). До встречи на борту!", - пишет Речфлот63.
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