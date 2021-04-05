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На капремонт ДК в Борском районе выделили 54,3 млн рублей

БОРСКИЙ РАЙОН. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МБУ "Служба заказчика" Борского района подыскивает подрядчика, который капитально отремонтирует районный Дом культуры в селе Борское на ул. Ленинградская, 47а. На эти цели из местного бюджета и областной казны выделено 54,3 млн рублей.

Деньги планируется освоить за три года в три этапа. На 2021 год выделено 7,2 млн рублей, на 2022 — 26,8 млн рублей, на 2023 — 20,2 млн рублей.

На первом этапе, до сентября 2021 года, будет капитально отремонтирована кровля, заменены двери, и частично — ограждения лестниц.

На втором этапе, в 2022 году, планируется закончить ремонт лестничных ограждений, выполнить работы, связанные с водоснабжением, отоплением и вентиляцией и начать внутреннюю отделку.

А до 31 августа 2023 г., согласно графику работ, предстоит завершить отделку здания и оформить охранно-пожарную документацию.

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