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Строительство Строительство и недвижимость

Суд повторно рассмотрит иск компании Эдуарда Шматкова к главе Самары

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Самарский проект", принадлежащее руководителю ГК "Град" Эдуарду Шматкову, добилось пересмотра иска к главе Самары. Ранее компания пыталась оспорить отказ властей от договора развития территории в Октябрьском районе.

Договор о развитии территории в границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина был подписан в январе 2018 года. Но проект планировки и межевания не был утвержден в срок, и в феврале 2020 г. застройщик получил уведомление о расторжении договора.

В мае прошлого года "Самарский проект" оспорил решение властей в арбитражном суде, где жаловался на волокиту со стороны градостроительного департамента. Как указывается в определении кассационного суда, компания неоднократно направляла ведомству проект планировки и каждый раз получала претензии. После устранения недостатков при повторном рассмотрении документов у властей появлялись новые замечания.

Арбитражный суд Самарской области и апелляционная инстанция отказали в иске "Самарскому проекту". Арбитражный суд Поволжского округа вернул дело на новое рассмотрение.

ООО "Самарский проект", по данным ИАС Seldon.Basis, зарегистрировано в Самаре в 2004 г. с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Выручка в 2020 г. составила 987 тыс. руб., чистая прибыль - 111 тыс. рублей. Компания принадлежит Эдуарду и Светлане Шматковым.

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