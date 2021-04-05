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Преступления Происшествия

В Самаре трое мужчин обкрадывали пенсионерок под видом коммунальщиков

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре задержали трех человек, по подозрению в кражах у пенсионерок, сообщает прокуратура Промышленного района Самары.

18 марта трое неизвестных ходили по подъездам, представлялись мастерами по отопительным системам, предлагали проверить батареи и напор горячей воды. Пожилая женщина пустила их в свою квартиру. В итоге двое злоумышленников отвлекали пенсионерку на кухне, пока третий осмотрел комнаты и украл 250 тыс. рублей.

После задержания подозреваемых выяснилось, что они причастны еще к одному аналогичному преступлению. 14 марта мужчины украли у другой пенсионерки золотые и серебряные украшения на 12,5 тыс. рублей.

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