В Самаре трое мужчин обкрадывали пенсионерок под видом коммунальщиков

В Самаре задержали трех человек, по подозрению в кражах у пенсионерок, сообщает прокуратура Промышленного района Самары.

18 марта трое неизвестных ходили по подъездам, представлялись мастерами по отопительным системам, предлагали проверить батареи и напор горячей воды. Пожилая женщина пустила их в свою квартиру. В итоге двое злоумышленников отвлекали пенсионерку на кухне, пока третий осмотрел комнаты и украл 250 тыс. рублей.

После задержания подозреваемых выяснилось, что они причастны еще к одному аналогичному преступлению. 14 марта мужчины украли у другой пенсионерки золотые и серебряные украшения на 12,5 тыс. рублей.