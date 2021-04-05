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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре начинаются температурные испытания тепловых сетей

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты "ПТС" приступают к испытанию тепловых сетей Самары повышенной температурой теплоносителя. На первом этапе — с 7 по 8 апреля — будут проверены коммуникации от Безымянской отопительной котельной. Подобные мероприятия будут производиться в контуре Самарской ГРЭС (12-13 апреля), Привокзальной отопительной котельной (15-16 апреля), Центральной отопительной котельной (19-20 апреля) и Самарской ТЭЦ (22-23 апреля). Это позволит своевременно выявить дефекты и, если необходимо, произвести ремонтные работы, что повысит надежность теплоснабжения Самары.

Температурные испытания происходят один раз в пять лет перед окончанием отопительного сезона для выявления дефектов трубопроводов, а также проверки оборудования, которое компенсирует повышение и понижение температуры тепловой сети. Отметим, что на период испытаний запрещается проводить ремонтные работы на наружных тепловых сетях и внутридомовых системах отопления.

На период проверки с 7 по 8 апреля будет отключено горячее водоснабжение в Кировском, Промышленном, Советском районах в границах улиц: Победы — Зубчаниновского шоссе — Товарной — пр. Кирова — Юбилейной — Заводского шоссе — Земеца — Береговой — Ветлянской — Кабельной — проезд Мальцева — Рыльской — 22 Партсъезда — Стандартной — Свободы — Физкультурной.

Руководство "ПТС" обращает внимание жителей города на необходимость осторожного обращения с системой горячего водоснабжения, а также призывает самарцев соблюдать меры безопасности, не подходить к местам парения и не парковать автомобили в охранной зоне тепловых сетей.

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать на "горячую линию": (846) 279-65-00 и (846) 279-79-79 или в интернет-приемную teplo.energy.

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