Весной 2021 г. на военную службу призовут свыше 2,9 тыс. самарцев

В 2021 г. весной на военную службу призовут более 2900 жителей Самарской области. Они пройдут службу в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях. Об этом сообщил военный комиссар региона Алексей Вдовин.

Графики работы 46 призывных комиссий составлены с учетом разграничений по датам явки.

В этот раз в Вооруженные Силы, другие войска будут сформированы более 90 воинских команд, один авиаборт, один воинский эшелон.

В армию пойдут более 100 призывников, прошедших подготовку военно-учетным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ России и среднего профессионального образования. В ВДВ отправятся 16 граждан, подготовленные по программе "водитель-парашютист" в автошколах ДОСААФ России и на аэродроме "Бобровка".

Для службы в Президентском полку отберут 15 самарцев. Еще восемь человек выбрали альтернативную гражданскую службу. Кроме того, в армию планируется направить более 30 членов казачьих обществ.

По словам Алексея Вдовина, в регионе уже несколько лет отмечается тенденция к улучшению показателя годности граждан к военной службе по состоянию здоровья. Сегодня этот показатель составляет более 80%, что значительно выше, чем во многих других регионах РФ.