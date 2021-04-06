16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Весной 2021 г. на военную службу призовут свыше 2,9 тыс. самарцев Сотрудники военного комиссариата Самарской области прошли вакцинацию от коронавируса В параде Победы в Самаре впервые будут задействованы зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" Военные устроили праздник в самарской школе в преддверии Дня защитника Отечества Под Самарой военные связисты ЦВО посетили казачью школу верховой езды

Армия Общество

Весной 2021 г. на военную службу призовут свыше 2,9 тыс. самарцев

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В 2021 г. весной на военную службу призовут более 2900 жителей Самарской области. Они пройдут службу в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях. Об этом сообщил военный комиссар региона Алексей Вдовин.

Графики работы 46 призывных комиссий составлены с учетом разграничений по датам явки.

В этот раз в Вооруженные Силы, другие войска будут сформированы более 90 воинских команд, один авиаборт, один воинский эшелон.

В армию пойдут более 100 призывников, прошедших подготовку военно-учетным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ России и среднего профессионального образования. В ВДВ отправятся 16 граждан, подготовленные по программе "водитель-парашютист" в автошколах ДОСААФ России и на аэродроме "Бобровка".

Для службы в Президентском полку отберут 15 самарцев. Еще восемь человек выбрали альтернативную гражданскую службу. Кроме того, в армию планируется направить более 30 членов казачьих обществ.

По словам Алексея Вдовина, в регионе уже несколько лет отмечается тенденция к улучшению показателя годности граждан к военной службе по состоянию здоровья. Сегодня этот показатель составляет более 80%, что значительно выше, чем во многих других регионах РФ.

Гид потребителя

Фото на сайте

Празднование Дня ВДВ в Самаре

Празднование Дня ВДВ в Самаре

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

Открылась самарская часть военно-технического форума "Армия-2017"

Открылась самарская часть военно-технического форума "Армия-2017"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2