В Самарской губернской думе обсудили проблему некачественной горячей воды в Тольятти

В Самарской губернской думе, на комитете по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды перед депутатами выступили руководители ПАО "Т Плюс" и АО "ТЕВИС". По инициативе тольяттинского народного избранника Дениса Волкова они отчитались за ситуацию с некачественной горячей водой.

Напомним, в начале текущего года жители Автозаводского района подняли волну возмущения в сети Интернет — горячая вода, которая лилась из их кранов, имела неприятный запах и странный цвет. В феврале Денис Волков организовал заседание общественной комиссии в тольяттинской мэрии, на которой присутствовали и чиновники, и тепловики, и представители надзорных ведомств, и общественники. Была поставлена задача не только устранить проблему и не допустить ее повторения, но и произвести перерасчет гражданам за некачественную поставку коммунальных услуг.

Во время отчета на комитете директор самарского филиала ПАО "Т Плюс" Александр Гришатов и директор АО "ТЕВИС" Глеб Максимов сообщили о необходимости проведения санации на сетях Автозаводского района от источника тепловой энергии, а также в тепловых сетях. Кроме того, по словам Глеба Максимова, необходимо проводить гидропневматическую промывку тепловых сетей до получения положительного химического анализа промывочной воды у управляющих компаний. Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Александр Мордвинов сообщил, что жители Автозаводского района увидят перерасчет в квитанциях, которые будут получены в мае.

Денис Волков сакцентировал внимание ресурсоснабжающих организаций на том, что перерасчет должен быть не только за апрель, но и за предыдущие месяцы — за все то время, когда люди получали некачественную услугу. Кроме того, он предложил создать при министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области рабочую группу по разработке мероприятий, направленных на полное устранение причин возникшей зимой проблемы с водой. Также он выступил с инициативой провести в сентябре выездное мероприятие в Тольятти, чтобы увидеть, какие меры были предприняты для недопущения повторения ситуации. Депутатский корпус поддержал его единогласно.