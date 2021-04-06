16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Кедр-1" оштрафовали за плохую расчистку дорог от снега в Самаре К маю тольяттинцам сделают перерасчет за некачественную горячую воду В Промышленном районе Самары в этом году благоустроят 11 дворов В Самаре начались субботники по благоустройству На месте демонтируемого кафе "Рахиб" в Самаре может быть разбит благоустроенный сквер

ЖКХ и благоустройство Общество

В Самарской губернской думе обсудили проблему некачественной горячей воды в Тольятти

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской губернской думе, на комитете по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды перед депутатами выступили руководители ПАО "Т Плюс" и АО "ТЕВИС". По инициативе тольяттинского народного избранника Дениса Волкова они отчитались за ситуацию с некачественной горячей водой.

Фото: предоставлено автором

Напомним, в начале текущего года жители Автозаводского района подняли волну возмущения в сети Интернет — горячая вода, которая лилась из их кранов, имела неприятный запах и странный цвет. В феврале Денис Волков организовал заседание общественной комиссии в тольяттинской мэрии, на которой присутствовали и чиновники, и тепловики, и представители надзорных ведомств, и общественники. Была поставлена задача не только устранить проблему и не допустить ее повторения, но и произвести перерасчет гражданам за некачественную поставку коммунальных услуг.

Во время отчета на комитете директор самарского филиала ПАО "Т Плюс" Александр Гришатов и директор АО "ТЕВИС" Глеб Максимов сообщили о необходимости проведения санации на сетях Автозаводского района от источника тепловой энергии, а также в тепловых сетях. Кроме того, по словам Глеба Максимова, необходимо проводить гидропневматическую промывку тепловых сетей до получения положительного химического анализа промывочной воды у управляющих компаний. Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Александр Мордвинов сообщил, что жители Автозаводского района увидят перерасчет в квитанциях, которые будут получены в мае.

Денис Волков сакцентировал внимание ресурсоснабжающих организаций на том, что перерасчет должен быть не только за апрель, но и за предыдущие месяцы — за все то время, когда люди получали некачественную услугу. Кроме того, он предложил создать при министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области рабочую группу по разработке мероприятий, направленных на полное устранение причин возникшей зимой проблемы с водой. Также он выступил с инициативой провести в сентябре выездное мероприятие в Тольятти, чтобы увидеть, какие меры были предприняты для недопущения повторения ситуации. Депутатский корпус поддержал его единогласно.

Гид потребителя

Фото на сайте

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2