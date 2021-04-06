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Общество

На Рождественской воложке начали ломать лед

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 6 апреля, на Рождественской воложке начали работу по взламыванию льда на ее русле д/э "Шлюзовой-145" и "Портовый-13".

Фото: youtube.com/Евгений Щекин

Напомним, что 3 апреля теплоход "Ом" вышел в тестовый рейс по Волге.

Во вторник утром теплоходы "ОМ-338" и "ОМ-318" прибыли на речной вокзал Самары для завершающих работ по вводу в эксплуатацию в навигацию-2021.

Переправа из Самары до Рождествено сейчас работает только в светлое время суток. 

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