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Культура

В Самарской области запустят три креативных кластера

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Продюсерская команда Самарской области попала в топ-10 лучших во всероссийской программе по преобразованию территорий в креативные кластеры Rurban Creative Lab. Это значит, что в Самарской области до 26 сентября появится три креативных кластера трех различных типов на различных территориях.

Кластеры создадут на месте промзон и заброшенных зданий. Финансово-экономические и управленческие модели, разработанные и реализованные региональными командами, позже планируется тиражировать в других регионах.

Возможно, одним из первых кластеров, над которым будет вестись работа в Самарской области, станет центр дизайна и ремесленной культуры "Самарские мануфактуры" на ул. Чапаевская, 192 при СГИК. Подробнее о проекте можно прочитать в интервью и. о. ректора СГИК Ольги Наумовой.

Официально три проекта будущих кластеров выберут в рамках первого модуля очной работы лаборатории — 16–18 апреля.

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