Компания "Интерлизинг" утвердила стратегию развития до 2023 года

В рамках новой стратегии "Интерлизинг" сфокусируется на следующих направлениях: цифровизация и развитие дистанционного обслуживания, диверсификация источников фондирования, развитие продуктового ряда для МСБ и расширение региональной сети.

"Мы завершили предыдущий трехлетний стратегический цикл, в результате которого значительно расширили свою долю на рынке. По итогам 2020 года объем продаж вырос на 43% по сравнению с 2019 годом и составил 20,7 млрд рублей. "Интерлизинг" стал самой быстрорастущей частной лизинговой компанией. Концепция новой бизнес-стратегии называется U-retail. Она сохраняет ориентацию компании на высокие темпы роста и оптимизацию издержек, но, в отличие от предыдущей, является своевременной реакцией на стремительную цифровизацию лизинга. Фокусируясь на сегменте МСБ, "Интерлизинг" продолжит развивать розничное направление бизнеса, покрывая большинство потребностей клиентов", — комментирует генеральный директор компании "Интерлизинг" Сергей Савинов.

Стратегия 2021–2023 гг. включает следующие положения:

Finance

По итогам 2023 года собственный капитал — 6,4 млрд рублей, объем продаж — 50 млрд рублей, уровень ROE — 32%, CIR — 40%; достаточность капитала — 14%, сбалансированный портфель по предметам лизинга: легковой и грузовой автотранспорт, строительная и сельскохозяйственная техника и оборудование.

Marketplace

Вхождение в ТОП-5 лизинговых компаний по работе с МСБ.

Sales

Экспансия в города. На конец 2020 года филиальная сеть насчитывает 23 офиса продаж. По итогам 2023 года — 45 собственных точек продаж, 10 партнерских сетей, 280 активных поставщиков, развитие онлайн-продаж и дистанционного обслуживания, чтобы сделать лизинг более доступным и удобным для клиентов. Только в 2021 году "Интерлизинг" планирует открыть дополнительно 10 филиалов, в том числе на Дальнем Востоке.

Product

Развитие продуктовой линейки компании в сторону отраслевых инновационных продуктов для МСБ и продуктов с высокой добавленной стоимостью.

Funding

— активное привлечение инвесторов, посредством инструментов рынка публичного долга;

— диверсификация по инвесторам и инструментам;

— доля мажоритарного кредитора не более 30%.

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